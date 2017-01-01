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Çocuklara Alzheimer hastalığı nasıl anlatılmalı?

  • Kimi zaman biz yetişkinler bile, en yakınımız olarak gördüğümüz kişilerin Alzheimer hastası olduğuna inanmakta zorluk çekeriz.

  • Bu durum karşısında çocukların hastalığı anlayamaması ise çok normal. Peki çocuklara bu durum nasıl anlatılmalı?

  • Öncelikli olarak yapmanız gereken ilk şey, çocuğunuzun sorduğu soruları anlayabileceği şekilde cevaplamak olacaktır.

  • Alzheimer'ın bir hastalık olduğunu bu hastalığında bazı unutkanlıklara neden olduğunu anlatabilirsiniz. Çevrenizde Alzheimer hastası biri varsa ve çocuğunuzu tanımakta güçlük çekiyorsa, çocuğunuz kendini kötü hissedebilir.

  • Bu tarz unutkanlıkların ona özel olmadığını her şeyi unutabileceğinden bahsedebilirsiniz.

  • Alzheimer hastası olan biri evinizde kalıyorsa eğer, çocuğunuzu rutin değişikliklere hazırlayın.

  • Hatta gerekirse yaşına uygun Alzheimer hastalığını anlatan kitaplar alabilirsiniz.

  • Kaynak: Saglikveyasam