Çocuklara Alzheimer hastalığı nasıl anlatılmalı?

Kimi zaman biz yetişkinler bile, en yakınımız olarak gördüğümüz kişilerin Alzheimer hastası olduğuna inanmakta zorluk çekeriz.
Bu durum karşısında çocukların hastalığı anlayamaması ise çok normal. Peki çocuklara bu durum nasıl anlatılmalı?
Öncelikli olarak yapmanız gereken ilk şey, çocuğunuzun sorduğu soruları anlayabileceği şekilde cevaplamak olacaktır.
Alzheimer'ın bir hastalık olduğunu bu hastalığında bazı unutkanlıklara neden olduğunu anlatabilirsiniz. Çevrenizde Alzheimer hastası biri varsa ve çocuğunuzu tanımakta güçlük çekiyorsa, çocuğunuz kendini kötü hissedebilir.
Bu tarz unutkanlıkların ona özel olmadığını her şeyi unutabileceğinden bahsedebilirsiniz.
Alzheimer hastası olan biri evinizde kalıyorsa eğer, çocuğunuzu rutin değişikliklere hazırlayın.
Hatta gerekirse yaşına uygun Alzheimer hastalığını anlatan kitaplar alabilirsiniz.