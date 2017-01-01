Çocuğunuzun karın ağrısını hafife almayın

Çocuklarda sık görülen karın ağrısının çoğu önemli olmayan sağlık sorunlarına bağlıdır. Fakat uzun süren ve tekrarlayan ağrılar araştırma ve tedavi gerektiren hastalıkların habercisi olabilir. Çocuk Gastroentereloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, karın ağrısının sebeplerini anlattı.
Karın ağrısı bazen önemsiz bazen de ölümcül bir sağlık sorununa işaret edebilir. Göğüs kafesinin altından başlayıp kasıklara kadar uzanan bölge olan karın içinde ağrıya neden olabilecek birçok organ bulunur. Ağrısını ifade edemeyecek kadar küçük çocuklarda ailenin çok dikkatli olması gerekir.
Okul ve arkadaş sorunları stres yaratarak ağrıyı başlatabilir. Bu durum birçok aile tarafından okul korkusu olarak düşünülse de altından yatan sebepleri araştırmakta fayda vardır. Özellikle hafta içi ve sabah saatlerinde başlayan karın ağrısı psikolojik nedenlerden kaynaklanabilir. Kahvaltı yapmak istemeyen çocuklarda ağrı mazeretine sığınabilir.
Ne tür sorunlar karın ağrısı yapar? - Büyük çocuklar ağrının yerini ve nedenlerini küçük çocuklara göre daha iyi anlatır. Mide ve yemek borusunun alt ucundaki hastalıklar, göğüs kemiğinin alt ucu ve karın bölgesinin üst kısmında yerleşik ağrı ile belirti verir.
Reflü, ülser ve gastrit gibi durumlarda ağızda koku, ağza acı su gelmesi, bulantı, kusma ve iştah azalması diğer bulgu ve yakınmalardır. Ağrının aniden başlayarak uzaması ve karnın sağ alt kısmında devam etmesi apandist hastalığını destekler.
Yanlış beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler, stres ve helikobakter pilori gibi mikroplara bağlı olarak gastrit ve ülser gibi sağlık sorunları bebeklikten itibaren her yaşta görülür.
Ne zaman doktora başvurmak gerekir? - Çocuklarda ağrı fark edildiği zaman periyodik olarak ateşinin ölçülmesi gerekir. Ağır besinlerden kaçınıp sıvı ve hafif besinler verilmelidir. Bu önlemlere rağmen ağrı 1 saatten uzun sürerse ya da uykudan uyandıracak şekilde şiddetli, sarı veya yeşil renkte kusma, dışkılama bozukluğu veya dışkıda kan görülmesi, ağızda acı tat, kasık ya da idrar torbasında şişlik gibi durumlar gözlendiğinde doktora başvurulması gerekir.
Stres karın ağrısına neden olabilir mi? - Bebeklikten oyun çocukluğu ve okul çağına geçildikçe karın ağrısının nedenleri ve öneminde değişiklikler olur.
Karın ağrısı önemli bir hastalığın işareti olabilir mi? - Karın ağrısı sadece bebeklik döneminde değil, tüm çocuklarda ve gençlikte dahi bireyin yaşam konforunu bozar.