Çocuğunuz internet bağımlısı mı?
Karnelerin alınmasıyla ebeveynler kaygılanmaya başladı.
Bu kaygının asıl sebebi çocukların boş vakitlerinde sürekli bilgisayar oynamak istemeleri.
Yrd. Doç. Dr. Engin Eker, anne ve babaları internet bağımlılığına karşı uyardı.
“Öncelikli olarak yapılması gereken ilk şey, ebeveynlerin davranışlarıyla olnlara örnek olmasıdır.
Eğer okul zamanında internet kullanımı kısıtlanmışsa, yazın da aynı şekilde devam ettirmeli.
Tatil diye biraz müsaama gösterilebilir tabi.
Ama kısıtlama yapılmamışsa da çocukla bu konuda uzlaşılmalı.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli şey de, ebeveynin üslubudur.
Çünkü aşırı sert tutum çocuğu sanal dünyaya itebilir.
Çocuğunun internette neler yaptığını merak eden ebeveynler de internet filtresi koyabilir.