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Çocuğunuz internet bağımlısı mı?

  • Karnelerin alınmasıyla ebeveynler kaygılanmaya başladı.

  • Bu kaygının asıl sebebi çocukların boş vakitlerinde sürekli bilgisayar oynamak istemeleri.

  • Yrd. Doç. Dr. Engin Eker, anne ve babaları internet bağımlılığına karşı uyardı.

  • “Öncelikli olarak yapılması gereken ilk şey, ebeveynlerin davranışlarıyla olnlara örnek olmasıdır.

  • Eğer okul zamanında internet kullanımı kısıtlanmışsa, yazın da aynı şekilde devam ettirmeli.

  • Tatil diye biraz müsaama gösterilebilir tabi.

  • Ama kısıtlama yapılmamışsa da çocukla bu konuda uzlaşılmalı.

  • Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli şey de, ebeveynin üslubudur.

  • Çünkü aşırı sert tutum çocuğu sanal dünyaya itebilir.

  • Çocuğunun internette neler yaptığını merak eden ebeveynler de internet filtresi koyabilir.