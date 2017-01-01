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Çıkılmaz denilen tepe imha edildi!

  • Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Nirva Seytu Tepe'sinde bir adet basmalı düzeneğin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Siirt'te tespit edilen 3 büyük mağarada 25 ton malzemenin ele geçirildiği kaydedildi.