Cep telefonumuzu doğru bir şekilde nasıl şarj edebiliriz?
Birçok kişi cep telefonun şarjı tamamen bitiğinde şarja takar. Ya da cep telefonunu tüm gün kullanır ve gece boyunca şarjda kalmasını sağlar.
Bu konuda yapılabilecek en doğru işlem telefonunuzu sık sık ve az miktarda şarj etmektir. Kısmı olarak şarj etmek telefon bataryası için yararlı olacaktır.
Telefonunun bataryasını koruyan en ideal şarj aralığı yüzde 65 ile 75 aralığıdır. Sarjınızın bu aralıklarda kalması bataryanızın ömrünü uzatmaktadır.
Şarjınızı yüzde yüz doldurmak telefon bataryasına zarar veren bir durumdur. Çünkü batarya tam olarak şarj edildiğinde voltaj pil ömrüne zarar veriyor.
Bilinenin aksine telefonunuzu şarj ettikten sonra hala şarjda kalmasının telefona herhangi bir zararı yoktur.