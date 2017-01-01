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Cep telefonumuzu doğru bir şekilde nasıl şarj edebiliriz?

  • Birçok kişi cep telefonun şarjı tamamen bitiğinde şarja takar. Ya da cep telefonunu tüm gün kullanır ve gece boyunca şarjda kalmasını sağlar.

  • Bu konuda yapılabilecek en doğru işlem telefonunuzu sık sık ve az miktarda şarj etmektir. Kısmı olarak şarj etmek telefon bataryası için yararlı olacaktır.

  • Telefonunun bataryasını koruyan en ideal şarj aralığı yüzde 65 ile 75 aralığıdır. Sarjınızın bu aralıklarda kalması bataryanızın ömrünü uzatmaktadır.

  • Şarjınızı yüzde yüz doldurmak telefon bataryasına zarar veren bir durumdur. Çünkü batarya tam olarak şarj edildiğinde voltaj pil ömrüne zarar veriyor.

  • Bilinenin aksine telefonunuzu şarj ettikten sonra hala şarjda kalmasının telefona herhangi bir zararı yoktur.

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