Cengiz Ünder'e dev teklif!

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Başakşehir’in ligi ikinci bitirmesinde büyük pay sahibi olan Cengiz Ünder, Avrupa’dan pek çok kulübün de radarına girmişti.
Tottenham, Lille ve Freiburg’un, Turuncu-Lacivertli ekiple temaslara başlayıp tekliflerini sunmalarının ardından, 20 yaşındaki genç yıldıza bu kez dev bir takım talip oldu.
Habertürk'te yer alan habere göre; Premier Lig şampiyonu Chelsea’nin, Cengiz için Başakşehir ile görüşmelere başladığı ve bonservis ücreti olarak 7.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.
Başkan Göksel Gümüşdağ’ın, 1 sene daha takımda kalmasını istediği genç futbolcu için 12 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.
Kariyerine ingiltere’de devam etmek isteyen Cengiz’in, son kararı başkana bıraktığı ve Chelsea’nin 12 milyon euro’yu vermesi halinde Başakşehir’in de transfere sıcak baktığı ifade edildi.
Cengiz’i renklerine bağlama konusunda kararlı olan bir diğer ekibin de Freiburg olduğu öğrenildi.
Alman kulübünün, kanatlarda ve forvet arkasında görev yapan genç yetenek için teklifini 8 milyon Euro’ya kadar yükselttiği ileri sürüldü.
Başakşehir ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu başka bir takıma giderse, altyapısından yetiştiği Altınordu Kulübü de transferden yüzde 30 pay alacak.
Cengiz Ünder, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Premier Lig’de oynamayı çok istiyorum” demişti.
Genç yıldız, “Şu an orada oynayacak kadar güçlü değilim. Ama çalışırsam o noktaya gelebilirim. Her oyuncu Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda oynamak ister. Bir gün o takımlardan birinde oynayacağıma inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.