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Cengiz Ünder'e dev teklif!

  • Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Başakşehir’in ligi ikinci bitirmesinde büyük pay sahibi olan Cengiz Ünder, Avrupa’dan pek çok kulübün de radarına girmişti.

  • Tottenham, Lille ve Freiburg’un, Turuncu-Lacivertli ekiple temaslara başlayıp tekliflerini sunmalarının ardından, 20 yaşındaki genç yıldıza bu kez dev bir takım talip oldu.

  • Habertürk'te yer alan habere göre; Premier Lig şampiyonu Chelsea’nin, Cengiz için Başakşehir ile görüşmelere başladığı ve bonservis ücreti olarak 7.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

  • Başkan Göksel Gümüşdağ’ın, 1 sene daha takımda kalmasını istediği genç futbolcu için 12 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

  • Kariyerine ingiltere’de devam etmek isteyen Cengiz’in, son kararı başkana bıraktığı ve Chelsea’nin 12 milyon euro’yu vermesi halinde Başakşehir’in de transfere sıcak baktığı ifade edildi.

  • Cengiz’i renklerine bağlama konusunda kararlı olan bir diğer ekibin de Freiburg olduğu öğrenildi.

  • Alman kulübünün, kanatlarda ve forvet arkasında görev yapan genç yetenek için teklifini 8 milyon Euro’ya kadar yükselttiği ileri sürüldü.

  • Başakşehir ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu başka bir takıma giderse, altyapısından yetiştiği Altınordu Kulübü de transferden yüzde 30 pay alacak.

  • Cengiz Ünder, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Premier Lig’de oynamayı çok istiyorum” demişti.

  • Genç yıldız, “Şu an orada oynayacak kadar güçlü değilim. Ama çalışırsam o noktaya gelebilirim. Her oyuncu Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda oynamak ister. Bir gün o takımlardan birinde oynayacağıma inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.