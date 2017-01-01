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Çelik yeleğin içinde ne var? İşte cevabı!

  • Çeşitli ürünlerin içinde nelerin olduğunu araştıran bir YouTube sayfası, kurşun geçirmez yeleğin içinde ne olduğunu görmek için testereyle ikiye kesti.

  • İşte görüntüler...