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Buz termosu ve vantilatör kullanarak klima yaptı

  • Yaz aylarında kliması olmayan kişiler için alternatif bir çözüm yolu var.

  • Öncelikle bir buz termosuna ihtiyacınız var. Buradaki püf nokta buz kovasının ısıyı muhafaza ediyor olması. Bu sayede içeride bulunan soğuk buz parçaları uzun süre etkisini yitirmeden duracaktır.

  • İşleme başlamadan önce baca kısmı için gösterilen bölgeye ayarladığınız baca boyunca kesebileceğiniz bir çizgi çekin.

  • Bu hiza alma işleminden sonra çizdiğiniz noktaları kesmek daha kolay olacaktır.

  • Pervanenizin boyutuna göre çizeceğiniz alanlardan kesim işlemi için hazır hale getirmelisiniz. Şu an buz kovanızın üzerinde iki tane çizilmiş alan bulunuyor olması lazım...

  • İşte diğer aşamalar...