Buz termosu ve vantilatör kullanarak klima yaptı
Yaz aylarında kliması olmayan kişiler için alternatif bir çözüm yolu var.
Öncelikle bir buz termosuna ihtiyacınız var. Buradaki püf nokta buz kovasının ısıyı muhafaza ediyor olması. Bu sayede içeride bulunan soğuk buz parçaları uzun süre etkisini yitirmeden duracaktır.
İşleme başlamadan önce baca kısmı için gösterilen bölgeye ayarladığınız baca boyunca kesebileceğiniz bir çizgi çekin.
Bu hiza alma işleminden sonra çizdiğiniz noktaları kesmek daha kolay olacaktır.
Pervanenizin boyutuna göre çizeceğiniz alanlardan kesim işlemi için hazır hale getirmelisiniz. Şu an buz kovanızın üzerinde iki tane çizilmiş alan bulunuyor olması lazım...
İşte diğer aşamalar...