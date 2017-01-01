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Büyük operasyon öncesi sınırdan ilk görüntüler

  • ABD'nin Türkiye sınırında kurmayı planladığı 30 bin kişilik ordunun bölgede 'endişe' ile karşılanması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de operasyon yapılacağını ifade etmiş "Kıçı kirli bazıları sınırda bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kendi kararımızı verdik, şu anda da operasyonlar devam ediyor." şeklinde konuşmuştu.

  • Bunun üzerine Suriye'nin kuzeyine yapılması öngörülen olası harekat için hazırlıklar başlatıldı. Afrine'e yapılacak olası bir harekat için Suriye sınırına sevkiyat yapıldı.

  • Askeri birlikler, bölgede konuşlandırıldı. Bölgeye ulaşan komandolar, tam teçhizatlı bir şekilde tatbikata başladı.

  • Askerler, elleri tetikten sınırda tatbikatını sürdürüyor. Bölgede zaman zaman topçu atışı da yapılıyor.

  • Türkiye'nin çeşitli bölgelerden yola çıkan askeri konvoylar Hatay'a ulaştı. Reyhanlı ve Hassa ilçelerine getirilen konteyner, zırhlı araç ve komando birlikleri daha sonra Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.

  • Şanlıurfa'dan yola çıkan tank ve zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoy da Gaziantep'e geldi.

  • Konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, sınırdaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

  • Konvoyların geçişleri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

  • Bu arada, sınırda ikamet eden bazı vatandaşlar evlerini Türk bayraklarıyla donattı.

  • Öte yandan, Afrin'deki sivillerin küçük gruplar halinde göçe başladığı bildirildi. Göç edenlerin, Esad kontrolündeki Halep'in kuzeyine yöneldikleri ifade edildi.

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