Burnunuz karakterinizi ele veriyor
Burun şeklinizin karakteriniz hakkında ipuçları verdiğini biliyor muydunuz?
Kalkık burna sahip olan kişilerin çoğu kibar ve her zaman iyimserdir. Oldukça cesaretli olan bu kişiler, sevdikleri ve aileleri için her konuda cesaretli bir tutum sergileyebilirler.
Uzun burunlu insanların içgüdüleri gelişmiştir. Büyük problemlerin üstesinden gelebilirler, iradeleri çok güçlüdür.
Kısa burunlu insanlar, kaygılı bir yapıya sahiptirler. Sevdiklerine karşı sadık ve vefalıdırlar. Çocuk ruhlu olmalarıyla beraber, duygusal, kibar ve hassastırlar.
Geniş burun yapısına sahip olanlar, genellikle merhametlidirler. Çevrenizde geniş burunlu kişilere dikkat ettiğinizde bu farkı görebilirsiniz.
Hokka burun olarak da bildiğimiz burun yapısına sahip kişiler, zarafeti temsil eder. iyimserdir ve sevgi dolu olmalarının yanında, güven verirler.
Büyük ya da küçük bir kemerin olduğu burna sahip kişilerin en belirgin özelliği emir almaktan hiç hoşlanmazlar, tek başlarına bir çok işin altından kalkabilirler.
İnce burunlu, düz ve uzun burna sahip kişiler hayatlarının neredeyse her alanında disiplinli olurlar. Yaşamları boyunca sadık ve dürüst olurlar.
Burnu kalkık ve aynı zamanda sivri olan kişilerin meraklı yapıları ile dikkat çekiyorlar.