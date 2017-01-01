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Burnunuz karakterinizi ele veriyor

  • Burun şeklinizin karakteriniz hakkında ipuçları verdiğini biliyor muydunuz?

  • Kalkık burna sahip olan kişilerin çoğu kibar ve her zaman iyimserdir. Oldukça cesaretli olan bu kişiler, sevdikleri ve aileleri için her konuda cesaretli bir tutum sergileyebilirler.

  • Uzun burunlu insanların içgüdüleri gelişmiştir. Büyük problemlerin üstesinden gelebilirler, iradeleri çok güçlüdür.

  • Kısa burunlu insanlar, kaygılı bir yapıya sahiptirler. Sevdiklerine karşı sadık ve vefalıdırlar. Çocuk ruhlu olmalarıyla beraber, duygusal, kibar ve hassastırlar.

  • Geniş burun yapısına sahip olanlar, genellikle merhametlidirler. Çevrenizde geniş burunlu kişilere dikkat ettiğinizde bu farkı görebilirsiniz.

  • Hokka burun olarak da bildiğimiz burun yapısına sahip kişiler, zarafeti temsil eder. iyimserdir ve sevgi dolu olmalarının yanında, güven verirler.

  • Büyük ya da küçük bir kemerin olduğu burna sahip kişilerin en belirgin özelliği emir almaktan hiç hoşlanmazlar, tek başlarına bir çok işin altından kalkabilirler.

  • İnce burunlu, düz ve uzun burna sahip kişiler hayatlarının neredeyse her alanında disiplinli olurlar. Yaşamları boyunca sadık ve dürüst olurlar.

  • Burnu kalkık ve aynı zamanda sivri olan kişilerin meraklı yapıları ile dikkat çekiyorlar.

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