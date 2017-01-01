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Burak Yılmaz'a dinsel ırkçılık yapıldı!

  • Çin Süper Ligi’nde üst üste attığı gollerle gündeme gelen Burak Yılmaz bu kez kötü bir olayla gündeme damga vurdu.

  • Jiangsu Suning maçının son dakikasında çıkan kavgaya karışan ve rakibi Li Ang’a tokat atan Burak Yılmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

  • Bu gelişmenin ardından Burak’a büyük bir ceza gelmesinin beklendiği belirtildi.

  • Takımın en çok kart gören oyuncularından bir tanesi haline gelen Burak Yılmaz'ın taraftarda rahatsızlık oluşturduğu öğrenildi.

  • Hayalkırıklığı içinde olan bazı taraftarların, son yaptığı hareketin ardından ciddi bir ceza gelmesi durumunda, kulübün oyuncuyu Avrupa’ya geri gönderebileceği ve takımın yeni bir santrfor transfer edebileceğini düşündüğü bildirildi.

  • Jiangsulu oyuncular Teixeira ve Li Ang’ın tavırları da tepki çekti.

  • Li’nin Burak’ı sözlü olarak taciz ettiğine dikkat çekildi. Oyuncunun davranışlarının ‘dinsel ırkçılık’ içeriyor olabileceği vurgulanırken, uzakdoğu ülkesindeki internet ortamında Li’nin Burak’a ‘Ancak domuz yersen gol atabilirsin’ dediği ortaya atıldı.

  • Futbolcuysa sosyal medyadan bunu inkar etti.

  • Beijing Guoan’ın da Çin federasyonuna, bu dinsel ırkçılığı göstererek bir itirazda bulunacağı belirtildi.

  • Kaynak: Skorer