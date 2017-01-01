Bunları yaparsanız böbrekleriniz iflas edebilir!
Uzmanlar, organ naklinin en sık yaşandığı rahatsızlıklardan biri olan böbrek yetmezliği için yeterli önemin gösterilmediğini vurguluyor.
Prof. Dr. Siren Sezer böbreklerin zarar görmesine neden olan 10 önemli nedeni şu şekilde sıralıyor:
1- Diyabet sorunu
2- Hipertansiyon
3- Damarda sertlik
4- Aşırı tuz tüketimi
5- Obezite
6- Yetersiz su tüketimi
7- Bilinçsiz bir şekilde bitkisel ürünler kullanma
8- Sürekli ağrı kesici kullanma
9- İdrar tutamama
10- Sigara tüketme