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Bunları yaparsanız böbrekleriniz iflas edebilir!

  • Uzmanlar, organ naklinin en sık yaşandığı rahatsızlıklardan biri olan böbrek yetmezliği için yeterli önemin gösterilmediğini vurguluyor.

  • Prof. Dr. Siren Sezer böbreklerin zarar görmesine neden olan 10 önemli nedeni şu şekilde sıralıyor:

  • 1- Diyabet sorunu

  • 2- Hipertansiyon

  • 3- Damarda sertlik

  • 4- Aşırı tuz tüketimi

  • 5- Obezite

  • 6- Yetersiz su tüketimi

  • 7- Bilinçsiz bir şekilde bitkisel ürünler kullanma

  • 8- Sürekli ağrı kesici kullanma

  • 9- İdrar tutamama

  • 10- Sigara tüketme