Bunları sakın birlikte tüketmeyin!
Muz ve puding - Muz ve pudingi bir arada yemek beyin için oldukça zararlıdır. Özellikle yetişkinler için midede ağırlık yapar.
Havuç ve portakal - Meyve suyu olarak ikisi bir arada çok kullanılıyor olsa da böbrek sağlığı için zararlıdır. Ayrıca mide ekşimesi, reflü ve mide yanması gibi sorunlara yol açar.
Süt ile ananas - Mide bulantısı, gastrit, baş ağrısı, mide ağrısına yol açar. Bebeklerde ishale neden olabilir.
Limon ve papaya - Beraber tüketildiğinde anemi (kansızlık) problemine yol açabilir.