Bulduğu kesenin içindekiler hayrete düşürdü
İnsan hayatı için tehlike arz eden ve birbirinden zehirli canlıların yaşadığı Avustralya Sürüngen Parkı'nda, bir adam bulduğu keseyi cımbız yardımı ile açtı.
Adam gördükleri karşısında şaştı kaldı. Masum görünen kesenin içinden zehir saçan örümcekler çıktı.
Park yetkilisi Kane Christensen, pek çok kişinin bu görüntüden dolayı korkacağını ama bol miktarda örümceğe sahip olmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Çünkü park, Avustralya'da böceklerden panzehir üreten tek yer. Her ne kadar zehirli canlılar korkutucu ve tehlikeli olsa da panzehir üretmek için örümceklere ihtiyaç var.
Atracinae türü örümcek tarafından ısırılırsanız, nefes almada zorlanma, kaslarda seğirme, uyuşma, yönelim bozukluğu ve baygınlık geçirebilirsiniz.