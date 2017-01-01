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Bulduğu kesenin içindekiler hayrete düşürdü

  • İnsan hayatı için tehlike arz eden ve birbirinden zehirli canlıların yaşadığı Avustralya Sürüngen Parkı'nda, bir adam bulduğu keseyi cımbız yardımı ile açtı.

  • Adam gördükleri karşısında şaştı kaldı. Masum görünen kesenin içinden zehir saçan örümcekler çıktı.

  • Park yetkilisi Kane Christensen, pek çok kişinin bu görüntüden dolayı korkacağını ama bol miktarda örümceğe sahip olmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

  • Çünkü park, Avustralya'da böceklerden panzehir üreten tek yer. Her ne kadar zehirli canlılar korkutucu ve tehlikeli olsa da panzehir üretmek için örümceklere ihtiyaç var.

  • Atracinae türü örümcek tarafından ısırılırsanız, nefes almada zorlanma, kaslarda seğirme, uyuşma, yönelim bozukluğu ve baygınlık geçirebilirsiniz.

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