Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Bufalodan hayrete düşüren taktik

  • Aslanlardan kaçmak için her yolu deneyen bufalo, son olarak suya girmeyi başardı.

  • Fakat aslanlar yine etrafını sararak onu kıyıya sürüklemeyi başardı.

  • Aslanlar bufaloyu öldürmek için 35 dakika boyunca uğraştı.