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İslam
Bufalo öfkeli filin gazabına uğradı
Kenya'da bulunan Maasai Mara bölgesinde bir ağacın altında uyuyan bufalo öfkeli filin gazabına uğradı. Dehşete düşüren mücadele amatör fotoğrafçı Kimberly Maurer tarafından fotoğraflandı.
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