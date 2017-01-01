Bu telefon yok satıyor!

OnePlus 5, piyasaya çıkışının üzerinden sadece birkaç gün geçmişken, önemli bir başarıya imza attı; satışa çıkmasıyla 50 saniyede tükendi. Peki bu telefonun özellikleri neler?
OnePlus 5 özellikleri ile ilgili en dikkat çekici husus, cihazın Snapdragon 835 yonga setini kullanıyor olması. Bilindiği üzere bu yonga seti şu an piyasadaki en güçlü yonga seti olarak lanse ediliyor. 8 çekirdekli bir işlemci yapısına sahip olan yonga setinin içerisinde 4x2.5GHz Kyro ve 4x1.9GHz Kryo çekirdekleri bulunuyor.
8 çekirdekli CPU mimarisine GPU tarafında Adreno 540 eşlik ediyor. Adreno 540, oyun performansı bakımından sınıfın en iyi GPU’su olarak gösteriliyor.
Kısacası, OnePlus 5, yonga seti ve performans açısından kullanıcılarını üzmeyecek bir telefon. Üstelik bu yonga setinin, güç tasarrufu açısından da selefi modellere göre daha üstün olduğunu da belirtelim.
Çin’de genel olarak 6GB RAM kullanan telefonlar fazla olduğu için, OnePlus 5’te de min. 6GB RAM tercih edilmiş durumda. Zira geçtiğimiz sene satışa sunulan OnePlus 3T’de de 6GB RAM tercih edilmişti.
Fakat bu RAM miktarı benim için yeterli değil derseniz, OnePlus 5’in 8GB RAM’li versiyonu da mevcut. 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Aslında bu dahili depolama alanları son derece kullanışlı diyebiliriz. Fakat telefonda microSD kart desteğinin bulunmaması, fotoğraf çekilmeyi fazla sevenler için biraz sorun yaratabilir.