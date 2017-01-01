Bu sakızın kilosu 600 TL!

Birçok bölgede kendiliğinden yetişen Kergen bitkisinin kökünden elde edilen sakızın kilogram fiyatı 600 TL. Otundan salatası olan, kökünden de sakızı yapılan Kergen, pek çok hastalığa da iyi geliyor.
Kergen bitkisinin kök kısmından elde edilen, her derde deva kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor.
Sivas'ta 15 senedir kenger sakızı satışı yapan Sebahattin Doymuş, "Kenger sakızının üretimi yedinci ayın on beşi gibi, kenger bitkisinin kuruduğu zaman olur. Çok zahmetlidir. Toplanırken; kengerin etrafına bir kanal eşilir. Daha sonra kengerin kökü çıkarılır. Çıkardıktan sonra o kökün başı kesilir ve sütü alınır. Sütü aktıktan sonra iki ila iki buçuk saat sonra süt toplanır. O zaten iki saat sonra katılaşır, sakız haline gelir. Daha sonra elde yıkanır ve makine işleminden geçirilerek çiğnenecek kıvama getirilir" dedi.
Sakızın fiyatı hakkında bilgi veren Doymuş "Kilosu 600 TL, bunu yevmiye ile toplatıyoruz. Bir elemanın yevmiyesi 100 TL. Sabahtan akşama kadar yarım kilo bile toplayamaz. Üç tanesini 5 TL'den satıyoruz" diye konuştu.
Sebahattin Doymuş, kenger sakızının birçok hastalığa iyi geldiğini belirtip, "Mide kanserine, mide reflüsüne, şeker hastalığına, orta kulak iltihabına, kalbin güçlenmesine ve kolesterole iyi geliyor. Çiğnedikten üç gün sonra bozulur ama raftayken hiçbir bozulma olmaz. Yurt dışından gurbetçiler sürekli gelip alıyorlar, çok seviyorlar, Sivaslı'dan çok yurt dışından daha fazla gelip alıyorlar" ifadelerini kaydetti.
FAYDALARI: Patlayan kulak zarının düzelmesi, safra kesesinden taş düşürme, kalp damarlarının gevşemesi, diş etlerini kuvvetlendirici, orta kulak iltihaplanması, mide ağrısı ve şişkinliği, aperatif / iştah açıcı, dişleri temizleyici, çene gevşemesi, hazımsızlık, tansiyon, yüz felci, şeker hastalığına iyi gelir.