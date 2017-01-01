Bu örümceğin 8 gözü var!
Salticidae, 500 cins ve 5000 tür ile temsil edilen örümcek familyası. 8 gözü olması ve sıçramasıyla ünlü...
Bazı cinslerde ilk yürüme bacağı çifti diğerlerinden kalın, kuvvetli ve daha uzundur.
Sıcak havalarda daha aktif hale gelir, oradan oraya sıçrayarak avlanırlar.
Sıçrayıcı örümcek ismiyle bilinse de tek sıçrayan örümcek grubu bunlar değildir.
Lycosidae (kısmen), Clubionidae, Oxyopidae üyeleriyle Agelenidae familyasından Textrix cinsi de sıçrayıcıdır.
Salticidae örümceğinin bir başka muhteşem özelliği de 8 gözlü olmasıdır.
Sekiz gözlü örümceklerdendir. Karapaks dikdörtgen veya kare şeklindedir.
Gözlerden dördü dikkat çeker derecede iri olup, öne doğru çıkıktır.
Bu iki özellikleriyle diğer örümceklerden rahatlıkla fark edilirler.
Değişik habitatlarda yaşarlar.
Tropikal ormanlar, çalılık araziler, çöller, gelgit bölgeleri, hatta dağlar bu değişik habitatlardan bir kısmıdır.
Euophrys omnisuperstes türüne Everest tepesinde de rastlanmıştır.