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Bu örümceğin 8 gözü var!

  • Salticidae, 500 cins ve 5000 tür ile temsil edilen örümcek familyası. 8 gözü olması ve sıçramasıyla ünlü...

  • Bazı cinslerde ilk yürüme bacağı çifti diğerlerinden kalın, kuvvetli ve daha uzundur.

  • Sıcak havalarda daha aktif hale gelir, oradan oraya sıçrayarak avlanırlar.

  • Sıçrayıcı örümcek ismiyle bilinse de tek sıçrayan örümcek grubu bunlar değildir.

  • Lycosidae (kısmen), Clubionidae, Oxyopidae üyeleriyle Agelenidae familyasından Textrix cinsi de sıçrayıcıdır.

  • Salticidae örümceğinin bir başka muhteşem özelliği de 8 gözlü olmasıdır.

  • Sekiz gözlü örümceklerdendir. Karapaks dikdörtgen veya kare şeklindedir.

  • Gözlerden dördü dikkat çeker derecede iri olup, öne doğru çıkıktır.

  • Bu iki özellikleriyle diğer örümceklerden rahatlıkla fark edilirler.

  • Değişik habitatlarda yaşarlar.

  • Tropikal ormanlar, çalılık araziler, çöller, gelgit bölgeleri, hatta dağlar bu değişik habitatlardan bir kısmıdır.

  • Euophrys omnisuperstes türüne Everest tepesinde de rastlanmıştır.