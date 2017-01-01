Bu organlar olmadan da yaşamınızı sürdürebilirsiniz
Lancester Üniversitesi'nden Adam Taylor'ın yayınlanan makalesine göre, yaşamsal organların büyük bölümünü kaybetseniz bile hayatta kalabilirsiniz. Yarım litre kan bağışı yaptığınızda, yaklaşık 3.5 trilyon kırmızı kan hücresi kaybedersiniz fakat vücudunuz hızlı bir şekilde yenilerini üretir.
Midenin dört temel işlevi vardır. Besini parçalamak için daralarak mekanik sindirim, kimyasal olarak ayrıştırmaya yardımcı olmak için asit salgılamak ve kimyasal sindirim, emme ile salgılama.
Kanser ya da travma sonucu mide, cerrahi işlemle alınır. 2012 senesinde, İngiltere'de bir kadın, sıvı nitrojen olan bir içecek yüzünden midesini aldırmak zorunda kaldı.
Mide alındığı zaman, doktorlar yemek borusunu direk ince bağırsağa bağlıyorlar. İyi bir düzelmeyle birlikte, vitamin destekleriyle insanlar normal şekilde beslenebiliyor.
Karnın sol tarafında, kaburgaların altında bulunan dalak, zarar görmesi durumunda alınabilen bir organ. Kaburgalara yakın olması karınsal travmaya maruz kalma ihtimalini artırıyor.
Etrafında kağıt benzeri bir doku kapsülü bulunuyor. Bu doku kolay şekilde yırtılıyor ve zarar görmüş dalaktan kan sızmasına yol açıyor. Eğer teşhis ve tedavi edilmezse, bu durum ölümle sonuçlanıyor.
Dalağın içinde koyu kırmızı bir renk ve küçük beyaz keseler var. Kırmızı renk, kırmızı kan hücrelerini depolar ve geri dönüştürür. Beyaz keseler ise beyaz hücrelerin ve trombositlerin depolanmasıyla ilgilidir. Karaciğerin kırmızı kan hücrelerini ve onların bileşenlerini geri dönüştürebilmesinden dolayı dalağınız olmadan yaşayabilirsiniz.
Kalın bağırsak (veya kolon), yaklaşık 1.8 metre uzunluğunda olan ve dört kısma sahip bir tüptür: Bu kısımlar yükselen, enine, alçalan ve anat olarak isimlendirilir. Başlıca işlevleri, suyu yeniden emmek ve dışkıyı yoğunlaştırarak hazır hale getirmektir.
Diğer hastalıklar ya da kanser sonucunda bağırsağın bir kısmı veya tamamı alınabilir. Bu ameliyattan sonra çoğu insan tamamen iyileşir. Sadece başlangıçta iyileşme sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için yumuşak besinlerle beslenir.
Safra kesesi, kaburgaların hemen altında, karnın üst sağ tarafındaki karaciğerin altında durur. Safra (veya öd) adı verilen bir şey depolar.
Karaciğer tarafından yağları ayrıştırmak için üretilen safra, sindirimde ihtiyaç duyulmadığında safra kesesinde depolanır.
Bağırsaklar yağ tespit ettiği zaman, safra kesesinin daralmasına yol açan bir hormon salgılanır ve yağı sindirmeye yardımcı olmak için safrayı bağırsaklara gitmeye zorlar.
Safradaki aşırı miktardaki kolesterol, safra taşı oluşmasına sebep olur ve bu taşlar safranın gezdiği kanalların tıkanmasına sebebiyet verir.
Bu safra kesesinin alınmasına yol açar. Söz konusu ameliyat, kolesistektomi (safra kesesi ameliyatı) olarak bilinir. İngiltere’de her sene yaklaşık 70.000 insana bu işlem uygulanmaktadır.