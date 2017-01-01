Bu madende yüz binlerce insan çalışıyor!
1979 senesinde, Brezilyalı çiftçi Zhenezio Ferreira da Silva, arazisinde bir altın külçe buldu ve daha fazla olup olmadığını araştırılmak için bir jeologla anlaştı.
Bu haber birkaç gün içinde Brezilya basınında yayıldı ve bölgeye altın hücumu başladı. 5 hafta içinde yaklaşık 10 bin madenci toprağı kazdı. 6 kilogram ağırlığında külçeler buldu.
1980 senesinin mayıs ayına gelindiğinde yaklaşık 4000 madencinin her biri 2-3 metrelik araziler satın aldı ve derine doğru kazmaya devam etti.
Maden ocağının dibine doğru ahşap merdivenler kurup birkaç yüz metre yükseklikte çalışmalarına devam etti.
Her çantada altın bulma umuduyla elenmiş 20 kilogramlık toprak doluydu.
Bir süre sonra maden yaklaşık 100.000 işçinin istihdam edildiği bir alana dönüştü.
Kazılan madenin yerinde oluşan dev çukurun etrafında ayda 60-80 cinayetin işlendiği gecekondu mahallesi ortaya çıktı.
1986 senesinde madenciler yaşanan sel felaketi sonrası Serra Pelada'daki altın arayışını bırakmak zorunda kaldılar.
Geride kalan 6 sene içinde madenciler 44.5 ton civarında altın üretti. Altının yüzde 90'ı karaborsada satıldığı için bu rakam, gerçek verileri yansıtmadığı tahmin ediliyor.
Altının yüzde 90'ı karaborsada satıldığı için bu rakam, gerçek verileri yansıtmadığı tahmin ediliyor.
Madende çalışan işçiler bir günlük çalışmalarının karşılığında 2-3 dolar kazanabiliyordu.