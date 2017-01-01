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Bu madende yüz binlerce insan çalışıyor!

  • 1979 senesinde, Brezilyalı çiftçi Zhenezio Ferreira da Silva, arazisinde bir altın külçe buldu ve daha fazla olup olmadığını araştırılmak için bir jeologla anlaştı.

  • Bu haber birkaç gün içinde Brezilya basınında yayıldı ve bölgeye altın hücumu başladı. 5 hafta içinde yaklaşık 10 bin madenci toprağı kazdı. 6 kilogram ağırlığında külçeler buldu.

  • 1980 senesinin mayıs ayına gelindiğinde yaklaşık 4000 madencinin her biri 2-3 metrelik araziler satın aldı ve derine doğru kazmaya devam etti.

  • Maden ocağının dibine doğru ahşap merdivenler kurup birkaç yüz metre yükseklikte çalışmalarına devam etti.

  • Her çantada altın bulma umuduyla elenmiş 20 kilogramlık toprak doluydu.

  • Bir süre sonra maden yaklaşık 100.000 işçinin istihdam edildiği bir alana dönüştü.

  • Kazılan madenin yerinde oluşan dev çukurun etrafında ayda 60-80 cinayetin işlendiği gecekondu mahallesi ortaya çıktı.

  • 1986 senesinde madenciler yaşanan sel felaketi sonrası Serra Pelada'daki altın arayışını bırakmak zorunda kaldılar.

  • Geride kalan 6 sene içinde madenciler 44.5 ton civarında altın üretti. Altının yüzde 90'ı karaborsada satıldığı için bu rakam, gerçek verileri yansıtmadığı tahmin ediliyor.

  • Altının yüzde 90'ı karaborsada satıldığı için bu rakam, gerçek verileri yansıtmadığı tahmin ediliyor.

  • Madende çalışan işçiler bir günlük çalışmalarının karşılığında 2-3 dolar kazanabiliyordu.