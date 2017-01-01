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Bu küçük önerilerle günde 100 kalori yakabilirsiniz!

  • Gün içinde farkında olmadan 100 kalori yakabilirsiniz. Bunun için birkaç püf noktaya dikkat ederek daha hızlı kilo verebilirsiniz. İşte 15 adımda farkında bile olmadan, 100 kalori yakabileceğiniz tavsiyeler...

  • Sandviç yerken üst taraftaki ekmeği çıkartarak yiyin.

  • Mümkün oldukça asansör yerine merdiven kullanın.

  • Kahvaltıda meyve suyu tercih etmeyin, bu size 112 kalori kaybettirir.

  • Günde en az 10 dakika bisiklete binin.

  • Yediğiniz sandviçten mayonezi çıkarın, bu size 90 kalori kaybettirir.

  • Salataya balzamik sirke eklememek 100 kalori kaybettirir.

  • Pişirdiğiniz yemeklere daha az yağ koyun.

  • Zıplayıp, oyun oynamak size 100 kalori yaktırır.

  • Tabağınıza aldığınız yemeklerin miktarını 1/3 oranında azaltın.

  • Sipariş verdiğiniz yemeğin yanında pilav ya da patates kızartması varsa, bunları yemek yerine haşlanmış sebze ya da salata tercih edin.

  • 1 saat ev temizliği yapmak size 100 kalori kaybettirir.

  • Bahçe çiçek işleriyle uğraşmak hem keyif verir hem de kalori yakmanızı sağlar.

  • Asitli içeceklerden uzak durun.

  • Pizza yiyecekseniz ince hamur olanlarını tercih edin.