Bu küçük önerilerle günde 100 kalori yakabilirsiniz!
Gün içinde farkında olmadan 100 kalori yakabilirsiniz. Bunun için birkaç püf noktaya dikkat ederek daha hızlı kilo verebilirsiniz. İşte 15 adımda farkında bile olmadan, 100 kalori yakabileceğiniz tavsiyeler...
Sandviç yerken üst taraftaki ekmeği çıkartarak yiyin.
Mümkün oldukça asansör yerine merdiven kullanın.
Kahvaltıda meyve suyu tercih etmeyin, bu size 112 kalori kaybettirir.
Günde en az 10 dakika bisiklete binin.
Yediğiniz sandviçten mayonezi çıkarın, bu size 90 kalori kaybettirir.