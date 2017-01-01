Bu köprülerden geçmek yürek istiyor
Kıtaları, dağları, kıyıları birbirine bağlayan köprülere bir de bu açıdan bakın... - Älvsborg Köprüsü
İsveç'in kuzey ve güney kısımlarını birbirine bağlayan Älvsborg Köprüsü'nün uzunluğu 933 metredir.
New River George Köprüsü
Batı Virgina'daki New River George Köprüsü'nden günde ortalama 16 bin araç geçiyor.
San Juan de Gaztelugatxe
İspanya'nın Bask Bölgesi'nde yer alan kayalık adası San Juan de Gaztelugatxe tapınağına giden merdivenler
Shiniuzhai
Çin'de bulunan Shiniuzhai Köprüsü dünyanın en yüksek ve en uzun cam köprüsü.
Capilano Asma Köprüsü
Kanada'da bulunan Capilano Asma Köprüsü, 1889'da inşa edildi.
Tayvan'da Forest Köprüsü