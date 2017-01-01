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Bu köprülerden geçmek yürek istiyor

  • Kıtaları, dağları, kıyıları birbirine bağlayan köprülere bir de bu açıdan bakın... - Älvsborg Köprüsü

  • İsveç'in kuzey ve güney kısımlarını birbirine bağlayan Älvsborg Köprüsü'nün uzunluğu 933 metredir.

  • New River George Köprüsü

  • Batı Virgina'daki New River George Köprüsü'nden günde ortalama 16 bin araç geçiyor.

  • San Juan de Gaztelugatxe

  • İspanya'nın Bask Bölgesi'nde yer alan kayalık adası San Juan de Gaztelugatxe tapınağına giden merdivenler

  • Shiniuzhai

  • Çin'de bulunan Shiniuzhai Köprüsü dünyanın en yüksek ve en uzun cam köprüsü.

  • Capilano Asma Köprüsü

  • Kanada'da bulunan Capilano Asma Köprüsü, 1889'da inşa edildi.

  • Tayvan'da Forest Köprüsü