Bu karavanlar ağzınızı açık bırakacak!

Karavan yaşamı pek çok kişinin hayali. Karış karış memleketi gezmek için bir güzel karavan hiç fena olmazdı!
Karşımızda ise 2 farklı karavan tipi var. Biri, pikap olması nedeniyle şaşırtıcı. Fiyatı da dudak uçuklatan cinsten. Diğeri ise adeta yürüyen lüks.
Daha önce eve çevrilen birçok araç gördük. Artık oyuna pikaplar da girdi.
Geçtiğimiz ay benzer bir yapıda karşımıza çıkan Toyota Hilux Expedition V1‘in ardından bu kez Ford F-550 kaplumbağa timsali kullanıcıların evlerini yanlarına getiriyor.
Amerika merkezli Earth Roamer ekibi tarafından geliştirilen projede dört tekerlekten çekiş altyapısı ve sekiz silindirli turbo dizel motoruyla bir F-550 bizleri karşılıyor.
XV-LTS olarak isimlendirilen araçta yaklaşık 340 litre su ve yakıt taşıma kapasitesi sunuluyor.
Tüm ekipmanlarıyla 1.450 kilometre civarında menzil vadeden araçla su ve benzin istasyonu bulunmayan bölgelerde de kullanıcılar uzun bir süre konaklama yapabilme ayrıcalığına sahip.
Karavan bölümü kompozit yapıda tek parça olan araçta güneş enerji panelleri de es geçilmemiş.
Genel yapıda karavanda ihtiyaç duyulan hemen her bölümün yer aldığı içeride yatak, buzdolabı, ocak ve banyo gibi olmazsa olmaz parçalar yer alıyor.
İşin albenisini artıran en büyük donanım ise barbekü kısmı.
Bu anlamda da kullanıcıları mutlu edecek bir yapıya sahip olan XV-LTS’nın dış arka tarafında konumlandırılan barbeküyle birlikte kullanıcılar istedikleri her yerde mangal yapabiliyor.
Buraya kadar her noktasıyla fazlasıyla tatmin edici olan projenin fiyatıysa doğrusun söylemek gerekirse standartların çok üzerinde.
Earth Roamer ekibinin proje için belirlediği etiket fiyatı 438.000 dolardan başlıyor.
Mercedes’in askeri koşulları baz alarak geliştirdiği ekstrem aracı Zetros sırtına yüklenen ev ile zorlu koşullara meydan okuyor.
Mercedes’in Zetros 6×6 modeli üzerine geliştirilen bir karavan projesi olan bu çalışma, kullanıcısının çeşitli şartlarda, zeminde ve mevsimde en yakın arkadaşı olmak için yola çıkıyor.
Mercedes’in zorlu koşullarda gerçekleşen olaylara müdahale aracı olarak nitelendirebileceğimiz aracı Zetros, doğal afetlerde kurtarma ve askeri bir araç olarak kullanılıyor.
Kaputunun altında 7,2 litre hacimli ve altı silindirli bir motorun görev yaptığı bu canavar 326 beygir güç, 1300 Nm tork ve 90 km/s‘lik maksimum sürat değerlerine sahip.
Altyapısında üç adet kilitli diferansiyelin kullanıldığı araçta güç transferi altı tekerlekten çekiş yoluyla yapılıyor.
Dağ evini andıran bir iç yapının içerisinin elektriği jeneratör ve tavana konumlandırılan güneş panelleri üzerinden temin ediliyor.
ATV‘nin de dahil olabileceği garajla sıra dışı kelimesinin sınırlarını zorluyor.
Bundan sonrasında bir evde ihtiyaç duyulan birçok detayı beraberinde getiren araçta duş, mutfak, yatak, odası, iki adet televizyon, ısıtmalı zemin gibi oldukça başarılı tasarlanmış bölümlere yer veriliyor.