Bu kamp 45 bin kişiye mezar oldu!

Nazi Almanyası'nda açılan ilk toplama kampı olan Dachau Toplama Kampı, Almanya'da aynı isimli şehir yakınlarında bulunuyor.
1933 senesinde açılan ve 1945 senesine kadar açık kalan ve günümüzde müze olarak hizmet veren kamp Nazilerin toplu katliamlarını gözler önüne seriyor.
Dachau Toplama Kampı, Nazi Almanya'sında açılan ilk toplama kampıdır.
22 Mart 1933'te Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ve Alman Ulusal Halk Partisi ile koalisyon hükümeti tarafından kurulan ilk düzenli toplama kampı olan Dachau, aralarında 23 Türk vatandaşının da bulunduğu 45 bin kişiye mezar oldu.
Kampta hayatta kalanlar, 29 Nisan 1945'te ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Piyade Tümeni ve diğer 7. Ordu birlikleri tarafından kurtarılmıştı. Kampta 33 ülkeden 200 bin kişiden fazla mahkum vardı.