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Bu ekmek kolon kanserini önlüyor

  • Perga adıyla da bilinen ve ülkemizde yeni keşfedilen arı ekmeğinin ne olduğunu biliyor musunuz? Olağanüstü faydalarına inanamayacaksınız.

  • Olağanüstü faydalarına inanamayacaksınız.

  • Doktor kontrolünde tüketildiği takdirde arı ekmeğinin vücudunuza sağlayacağı faydalara çok şaşıracaksınız.

  • Kendi bünyesinden salgıları kattıktan sonra bekleyen ve olgunlaşan polen, ancak arı ekmeğine dönüştükten sonra yavruların beslenmesinde kullanılıyor.

  • Uzmanlar, arı ekmeğinin içeriğindeki yüksek oranda asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olacağını söylüyor.

  • Bedensel ve zihinsel gücü artırmaya yardımcı olan arı ekmeği, antiseptik ve mikrop öldürücüdür.

  • Diş eti kanamalarına karşı da koruma sağlayan ürün, yetersiz bağışıklık sistemini de kısa sürede güçlendiriyor.Bağırsak sağlığını güçlendirerek kolon kanserini önlenmesine yardımcı olur.

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