Bu alışkanlıklar böbrek yetmezliğine sebep oluyor!
Kronik böbrek hastalığı günümüzde adeta küresel bir salgın halini alan çok önemli bir sağlık problemi. Nefroloji Uzmanı Dr. Bennur Esen Atay, böbrek sağlığını tehdit eden alışkanlıkları hakkında şu önerilerde bulundu:
Az su içmek - Az su tüketmek böbrek yetmezliğine en sık yol açan hatalı alışkanlıklardan biri. Su idrar yapımını artırarak böbreklerin sürekli temizlenmesini sağlıyor. Bu yüzden böbrek sağlığınız için günde 2- 2,5 litre su tüketin.
Aşırı tuzlu yemek - Çok fazla tuz tüketmek böbreklerde hasara sebep oluyor. Sağlıklı beslenmek için en başta günlük tuz tüketimini azaltmak gerekiyor. Ayrıca tuzun aşırı tüketimi idrardan protein kaçırmaya ya yol açıyor. Böbrek sağlığınız için tuz tüketimi günde 5,6 gr, örneğin bir çay kaşığını geçmesin.
İdrarı uzun süre tutmak - İdrarı uzun süre tutmak böbreklerde hem enfeksiyon hem de taş oluşum riskini arttırıyor. Daha ileri aşamalarda da hidronefroz, bir başka deyişle böbrek büyümesi gibi oldukça ciddi bir tablo gelişebiliyor. Bu nedenle idrarı bekletmemek, kişisel hijyene dikkat etmek ve idrar yolu enfeksiyonu geliştiği takdirde zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak böbrek sağlığı için çok önemli.
Gelişi güzel ilaç kullanmak - Yapılan araştırmalara göre uzun süreli ve fazla miktarda ağrı kesici kullanımının böbrek dokusunun beslenmesini bozduğunu ve bunun sonucunda da böbrek yetmezliğine neden olduğunu ortaya koymuş.Bu nedenle ilaçları hekim kontrolünde yeterli doz ve sürede kullanmaya özen gösterin.
Sigara ve alkol tüketmek - Sigara ve alkol tüketimi böbreğin kanlanmasını azaltıp, protein kaçağına neden olabiliyor. Böbrek içinde yer alan kılcal damarlardaki dolaşımı yavaşlatıyor ve oksijen miktarını azaltıyor. Uzun süreli fazla miktarda alkol alımı böbrek dokusundaki kanalların beslenmesini bozuyor, vücuttaki yararlı minerallerin kaybına yol açıyor.
Hareket etmemek - Hareketsiz bir yaşam sürmek de böbrek sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Hareketsizlik ve hatalı beslenme sonucu gelişen obezite böbreğin içindeki kılcal damarlardaki basıncı artırarak idrarda protein kaçağına yol açıyor. Düzenli egzersiz yapmak hem dinç bir bedene sahip olmanızı hem de fazla kilolardan kurtulmanızı sağlıyor.