Birden yüzünde çıkmaya başladılar!

10 yaşındaki Sahana Khatun, dünyada bir ilk oldu. Bangladeş'in Başkenti Dakka'da yaşayan küçük kız ağaç adam sendromuna yakalandı.
Çene, kulak ve burnunda büyümeye başlayan uzantılar, hastalığın ileri evrelerinde yumrulaşmaya başlıyor.
Dr. Samanta Lal Sen, dünyada yarım düzineden daha az sayıda insanı etkileyen ‘Epidermodysplasia Verruciformis’ hastalığının daha önce hiçbir kadında görülmediğini belirterek, küçük Sahana'nın bu anlamda bir ilk olduğunu söyledi.
Fakir bir işçi olan baba ise, kızının yüzünde çıkan siğilleri dört ay önce ilk çıkmaya başladıklarında çok önemsemediğini belirtti.
Fakat süratle ve giderek yayıldıklarını görünce soluğu hastanede aldıklarını söyledi.
Baba Mohammad Shahjahan, "Çok fakiriz. Kızım annesini altı yaşındayken kaybetti.
Umarım, doktorlar güzel kızımın yüzündeki şeyleri alıp, onu tedavi edebilirler" dedi.
Geçtiğimiz günlerde ‘ağaç adam’ olarak bilinen Bangladeşli Abul Bajander Bajander'in de doktoru olan Samanta Lal Sen, Bajander'in ellerden ve ayaklarından toplam 5 kilo yumru çıkardıklarını ve hastalığın tekrar etmesini engellemeye çalıştıklarını söylemişti.