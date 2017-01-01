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Birbirinden ilginç telefon tasarımları

  • Seneler önce telefonların şekil değiştireceğine ve bambaşka modellerinin çıkacağına inanan tasarımcıların ortaya çıkardığı modeller görenleri hayrete düşürüyor. İşte birbirinden farklı o telefonlar...