Bir zamanların yıldız isimleri şimdi neredeler?
Son senelerde 4 büyüklerde görev yapan teknik direktörler ve kadrosunda bulunan futbolcular şimdi hangi takımdalar?
Galatasaray'a yıldız adayı olarak transfer edilen fakat büyük hayal kırıklığı yaşatan Ontivero, Meksika 2. lig takımlarından Venados FC'ye transfer oldu.
22 yaşındaki futbolcu 2014/15 sezonundan bu yana 6. takımına imza attı.
Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
Didier Drogba - Yaşı: 39 - Takımı: Phoneix Rising (ABD 2. Ligi)
Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çek Cumhuriyeti)
Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)
Dirk Kuyt, futbolu bıraktığını açıkladı.
Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)
Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj
Ümit Karan - Yaşı: 40 - Takımı: Malatyaspor USA (ABD) - ABD'de yaşayan Malatyalıların kurduğu Malatyaspor USA'in yeni teknik direktörü oldu.
Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya) - Rangers ile 2 senelik anlaşmaya vardı. Cagliari, Portekizli yıldıza teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.
Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion
Diego Lugano - Yaşı: 35 - Takımı: Sao Paulo (Brezilya)
Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Malaga (İspanya)
Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)
Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
Cristian Baroni - Yaşı: 33 - Takımı: Avai (Brezilya)
Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
Milan Baros - Yaşı: 35 - Takımı: Slovan Liberec (Çek Cumhruiyeti)
Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)
Paulo Henrique - Yaşı: 28 - Takımı: Sport Recife
Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
Albert Riera - Yaşı: 34 - Son Takımı: Tom Tomsk (Rusya)
Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras
Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer
Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)
Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)
Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient
Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Persib Bandung (Endonezya)
Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
Alanzinho - Yaşı: 34 Takımı: Stabaek
Colin Kazım Richards - Yaşı: 30 - Takımı: Corinthians
Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)
Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Delhi Dynamos (Hindistan)