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Bir zamanların yıldız isimleri şimdi neredeler?

  • Son senelerde 4 büyüklerde görev yapan teknik direktörler ve kadrosunda bulunan futbolcular şimdi hangi takımdalar?

  • Galatasaray'a yıldız adayı olarak transfer edilen fakat büyük hayal kırıklığı yaşatan Ontivero, Meksika 2. lig takımlarından Venados FC'ye transfer oldu.

  • 22 yaşındaki futbolcu 2014/15 sezonundan bu yana 6. takımına imza attı.

  • Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)

  • Didier Drogba - Yaşı: 39 - Takımı: Phoneix Rising (ABD 2. Ligi)

  • Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çek Cumhuriyeti)

  • Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)

  • Dirk Kuyt, futbolu bıraktığını açıkladı.

  • Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)

  • Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj

  • Ümit Karan - Yaşı: 40 - Takımı: Malatyaspor USA (ABD) - ABD'de yaşayan Malatyalıların kurduğu Malatyaspor USA'in yeni teknik direktörü oldu.

  • Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya) - Rangers ile 2 senelik anlaşmaya vardı. Cagliari, Portekizli yıldıza teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.

  • Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion

  • Diego Lugano - Yaşı: 35 - Takımı: Sao Paulo (Brezilya)

  • Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta

  • Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

  • Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Malaga (İspanya)

  • Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)

  • Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

  • Cristian Baroni - Yaşı: 33 - Takımı: Avai (Brezilya)

  • Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)

  • Milan Baros - Yaşı: 35 - Takımı: Slovan Liberec (Çek Cumhruiyeti)

  • Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)

  • Paulo Henrique - Yaşı: 28 - Takımı: Sport Recife

  • Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)

  • Albert Riera - Yaşı: 34 - Son Takımı: Tom Tomsk (Rusya)

  • Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)

  • Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

  • Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras

  • Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer

  • Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)

  • Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)

  • Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient

  • Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

  • Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Persib Bandung (Endonezya)

  • Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor

  • Alanzinho - Yaşı: 34 Takımı: Stabaek

  • Colin Kazım Richards - Yaşı: 30 - Takımı: Corinthians

  • Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic

  • Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central

  • Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)

  • Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)

  • Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Delhi Dynamos (Hindistan)