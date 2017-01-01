Bir daha ıslak mendil kullanmak istemeyeceksiniz

Connectict Tıp Üniversitesi'nde dermatoloji ve pediatri uzmanı Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızın tedavi sürecinde ıslak mendillerin zararını araştırmaya başladı.
Birçok çocuğun aynı ya da benzer reaksiyonları verdiğini gördükten sonra ıslak mendillerin içinde bulunan 'methylisothiazolinone' maddesinin alerjen olduğunu tespit etti.
Temizlik amaçlı üretilen ve kullanılan bu ıslak mendiller ile ilgili dermatalog Dr. Ellen Frankel, almadan önce içindeki maddelere bakılması gerektiğine dair aileleri uyardı.
Eğer içinde 'methylisothiazolinone' maddesi bulunuyorsa kesinlikle almaması gerektiğini belirtti.
'Methylisothiazolinone' maddesi dışında ıslak mendillerin parfüm dolu olması ve parfümlerin ham maddesinin petrol olmasından dolayı birçok deri, solunum ve göz hastalıklarına neden oluyor. Konuyla ilgili araştırmalar ise fazla parfüme maruz kalan çocuklar astım ile mücadele ediyor.