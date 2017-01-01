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Binlerce çıngıraklı yılanı bir çukurda topladılar ve...

  • ABD'nin Texas eyaletinde her sene Çıngıraklı Yılan Festivali düzenleniyor.

  • Yüzlerce yılanın yendiği festivalin amacı ise çıngıraklı yılanların sayısının kontrol altında tutulması.