Bilim adına yapılmış acımasız deneyler...

09 Ocak 2017 Pazartesi 19:36

Askerler üzerinde hardal gazı (iperit) denemesi



Biyolojik silah araştırmalarının artış gösterdiği 1940'lı yıllarda yetkililer bu silahları ordu üzerinde denemeye karar verdi. Askerlerin vücuduna, kendilerine hiç bilgi verilmeden, hardal gazı spreyleri sıkıldı. Gazın içindeki diklorodietil sülfür, askerlerin derilerinde yanıklara ve şiddetli acılara sebep oldu.