Beşiktaş’ın 3 yıldızlı forması basına sızdırıldı
Üst üste 2. şampiyonluğu elde ederek 15. zaferine ulaşan Beşiktaş, logosuna 3. yıldızı ekledi.
Beşiktaş taraftarları 12 Temmuz 2017’de satışa çıkacak 3 yıldızlı formalı merakla beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınından Footy Headlines sitesi Beşiktaş’ın yeni sezon formasını yayınladı.
Formaları daha önceden yayınlaması ile bilenen sitede yer alan 3 yıldız tasarımı, Beşiktaş taraftarlarının beğeni ile karşılandı.
Kartal Yuvası sorumlusu Hüseyin Mican 3 yıldızlı yeni sezon formalarının 12 Temmuz’da satışa çıkacağını duyurmuştu. Kaynak: Futbol Arena