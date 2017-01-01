Beşiktaş taraftarı Diego Costa için rekor kırdı!
Diego Costa, Instagram'da Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi. Her şey bu beğeniyle başladı.
Beşiktaşlı taraftarların gelmesini istedikleri futbolculara attıkları 'Come To Beşiktaş' mesajları İngiliz basınında da gündem oldu.
Pepe'ye mesajlar atarak transferde pay sahibi olan Beşiktaş taraftarı bu kez Diego Costa'ya kafayı taktı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Costa'nın Instagram paylaşımının altına 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yazıyor.
Diego Costa'nın Instagram'da yaptığı so paylaşım 1.9 milyon yorum alarak dünyada en çok yorumlanan Instagram paylaşımı oldu.
İşte Diego Costa'nın o paylaşımı
İngiliz ve İspanyol basını da bu olaya geniş yer verdi.
Diego Costa'nın Beşiktaş'a gelmesi taliplerinin 30-40 milyon Eurolara varan teklifleri yüzünden biraz zor ancak Beşiktaş, dünyaca ünlü golcüyü kiralamak için girişimlerde bulunuyor.
Bugüne kadar olmaz denilen Gomez ve Pepe gibi isimlerin alınmasından sonra Costa'nın zor da olsa Beşiktaş'a gelme ihtimalini kimse göz ardı etmiyor.
Bunun fakında olan Siyah Beyazlı taraftarlar da golcü oyuncunun dikkatini Beşiktaş'a ve Türkiye'ye çekmek için ellerinden geleni yapıyor.