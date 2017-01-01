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Beşiktaş taraftarı Diego Costa için rekor kırdı!

  • Diego Costa, Instagram'da Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi. Her şey bu beğeniyle başladı.

  • Beşiktaşlı taraftarların gelmesini istedikleri futbolculara attıkları 'Come To Beşiktaş' mesajları İngiliz basınında da gündem oldu.

  • Pepe'ye mesajlar atarak transferde pay sahibi olan Beşiktaş taraftarı bu kez Diego Costa'ya kafayı taktı.

  • Siyah-beyazlı taraftarlar, Costa'nın Instagram paylaşımının altına 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yazıyor.

  • Diego Costa'nın Instagram'da yaptığı so paylaşım 1.9 milyon yorum alarak dünyada en çok yorumlanan Instagram paylaşımı oldu.

  • İşte Diego Costa'nın o paylaşımı

  • İngiliz ve İspanyol basını da bu olaya geniş yer verdi.

  • Diego Costa'nın Beşiktaş'a gelmesi taliplerinin 30-40 milyon Eurolara varan teklifleri yüzünden biraz zor ancak Beşiktaş, dünyaca ünlü golcüyü kiralamak için girişimlerde bulunuyor.

  • Bugüne kadar olmaz denilen Gomez ve Pepe gibi isimlerin alınmasından sonra Costa'nın zor da olsa Beşiktaş'a gelme ihtimalini kimse göz ardı etmiyor.

  • Bunun fakında olan Siyah Beyazlı taraftarlar da golcü oyuncunun dikkatini Beşiktaş'a ve Türkiye'ye çekmek için ellerinden geleni yapıyor.