2012 mart ayında göreve gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı takımı adeta ayağa kaldırdı. Orman, açıklamalarında da belirttiği üzere 'Sürekli al-al yerine al-sat felsefesinde olduklarını kanıtladı. Orman, geldiği günden itibaren sattığı oyuncularla kulübün kasasına tam olarak 43.75 milyon Euro ((180.2 milyon TL) soktu.
Allan McGregor - Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminin kar sağladığı ilk transfer. McGregor, 2012 Temmuz ayında Glasgow Rangers'tan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu.
Allan McGregor - Tecrübeli kaleci siyah beyazlı formayı bir sezon giydikten sonra 1.75 milyon Euro karşılığında Hull City'ye transfer oldu.
Demba Ba - 2014 yılında Chelsea'den Beşiktaş'a 6 milyon Euro bonservisle gelen Demba Ba, o sezon Beşiktaş'ın önemli isimlerinden birisi oldu.
Demba Ba - Beşiktaş'ta 1 sezon forma giydikten sonra, 13 milyon Euro'yla Çin'in Shanghai Shenhua'ya satıldı. Ba, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanarak Beşiktaş'la şampiyonluk da yaşamış oldu.
Atınç Nukan - Beşiktaş'ın alt yapısında yetişen Atınç Nukan, 2014 yılında siyah beyazlılarda gösterdiği performansla beğeni topladı. Genç futbolcu, Alman ekibi Leipzig'in de ilgisini çekti ve 5 milyon Euro bonservisle Avrupa'nın yolunu tuttu.
Atınç Nukan - O zamanlar Almanya 2. Lig'de mücadele eden Leipzig'in, bir sonraki sezon Bundesliga'ya çıkmasıyla sözleşmedeki özel madde gereki Beşiktaş, 1 milyon Euro daha kasasını koydu. 1.96 boyundaki savunma oyuncusu geçen sezonun başında Kartal'a kiralık olarak geri döndü.
Atınç Nukan - 200 bin Euro'ya kiralanan Atınç'ın bu sezon da kiralanması için anlaşmanın sağlandığı açıklanmıştı. Yapılan sözleşmede satın alma opsiyonu olarak 3 milyon Euro bonservis belirlendi.
Ersan Gülüm - Beşiktaş'a Adanaspor'dan 2 milyon Euro'ya transfer edilen Ersan Gülüm, siyah beyazlıların savunmasında başarılı bir performans sergiledi.
Ersan Gülüm - Rhodolfo ile iyi bir ikili oluşturan milli futbolcu, geçen sezonun devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro'ya gitti. Ersan da, Demba Ba ve Atınç gibi yeniden siyah beyazlılara kiralık olarak geri döndü ve eski kulübüyle şampiyonluk yaşadı.
Jose Sosa - Beşiktaş, Jose Sosa'yı 2014-15 sezonu başında Metalist'ten 1.4 milyon Euro'ya kiralamış, sonraki sezonda ise 2 milyon Euro bonservisle takıma kazandırıldı.
Jose Sosa - Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen Arjantinli, geçen sezon başında ayrılmak istediğini belirterek Milan'a 7.5 milyon Euro'ya transfer oldu.
Marcelo Guedes - 2 sezon önce devre arasında Hannover'den Beşiktaş'a kiralanan Marcelo, geçtiğimiz sezonun başında 2 milyon Euro'yla Kartal oldu.
Marcelo Guedes - Marcelo başarılı bir performansla takımına katkı sağladı ve Fransız ekibi Lyon'un radarına girdi. Henüz resmi bir anlaşma olması da bugün Lyon için sağlık kontrolüne Fransa'ya gidecek olan Brezilyalı stoper için Beşiktaş'a 8.5 milyon Euro ödeneceği ifade edildi.
Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Beşiktaş'ın son 4 sezonda kasasına toplamda 43.75 milyon Euro (180.2 milyon TL) girmiş oldu.