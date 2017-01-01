Bayılacaksınız! 30 bin liraya muhteşem bir ağaç ev yaptı
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Kemerköprü köyünde yaşayan Osman Kaba, çam gövdesine, içinde tuvalet, banyo, sıcak su ve çift kişilik yatak bulunan 18 metrekarelik ağaç ev yaptı.
AA muhabirine açıklama yapan 55 yaşındaki inşaat mühendisi Kaba, çocuklarının isteği üzerine bahçesindeki bir çam ağacının gövdesine ev yapmaya başladığını belirterek "Sağ elim ustaydı, sol elim çıraktı. Tek başıma yaklaşık 6 ayda ağaç evi tamamladım ve bana 30 bin liraya mal oldu." dedi.
Karadeniz'in yeşili ve gökyüzünün mavisinden esinlenerek ağaç eve "Yeşilden maviye ağaç ev" adını verdiğini ifade eden Kaba, 8 köşeli ve konik çatılı evin 18 metrekare olduğunu dile getirdi. Evin yerden 6 metre yükseklikte olduğunu anlatan Kaba, şöyle devam etti:
"2 metrekaresini tuvalet ve banyoya ayırdım. Kullanım alanı net 16 metrekare olarak evi inşa ettim. Çam ağacına zarar vermeden evi inşa ettim. Bazı dalları evin içinde, tepe dalları da hala üzerinde, yemyeşil büyümeye devam ediyor. Ağacın gövdesine fazla yük olmasın diye etrafına direkler diktim. Şu an 30 tona yakın yük çekebilir. Biz 29 kişi bunun üzerine çıktık."
Kaba, ağaç evi görmek için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler olduğuna işaret ederek "Görenler hayran kalıyor. Ben mutluyum, gelenler de çok mutlu oluyor. Bazen kalmak isteyenler dahi oluyor. Aldığım güzel tepkiler bana yetiyor." şeklinde konuştu.
Gelen misafirlerin tavsiyesi üzerine ağaç evi turizme kazandırmak için çalışmalar yaptığını aktaran Kaba, Karadeniz'de böyle yerlerin çok fazla olmadığını söyledi.
Kaba, ilginç şeyler yapmayı sevdiğine dikkati çekerek şunları söyledi: "Evin içine iki kişilik çekyat koydum. Açılıp yatak olabiliyor. Lavaboların üstüne çift kişilik yatak koydum. Rahatlıkla 6 kişi burada kalabilir. Tuvalet ve banyo da yaptım. Sıcak suyu bile var. Evin içine halı döşedim. Gelen insanlar hatıra olarak bir şeyler yazsın diye küçük ağaç parçalarını cam kenarına çaktım. Gelenler hatıralarını yazıyor."
Tatil için Ankara'dan geldiğini belirten Alper Arkan şunları kaydetti: "Böyle güzel bir yer olduğunu duyunca eşimle gelip görmek istedik. Geldiğimize de değdi. Gayet nostaljik ve güzel olmuş. Manzarası da gayet güzel. Ev içerisinde oturduk. Güzel bir ortam var. Güler yüzlü insanlarla bu evin keyfini çıkardık."