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Bataryasız telefon üretildi!

  • Ortamdaki radyo sinyallerinden veya ışıktan elde ettiği birkaç mikrovatlık enerjiyi kullanan bataryasız cep telefonu görücüye çıktı.

  • Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, bataryasız cep telefonunu icat ederken, en modern hücresel iletişim araçlarında var olan, enerji açı basamağını ortadan kaldırdı.

  • Konuşmadaki küçük titreşimlerden fayda sağlayan bataryasız cep telefonu prototipinde, kullanıcı "aktarma" ve "dinleme" durumları arasında geçiş yapmak için bir butona basıyor.