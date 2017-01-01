Bataryasız telefon üretildi!
Ortamdaki radyo sinyallerinden veya ışıktan elde ettiği birkaç mikrovatlık enerjiyi kullanan bataryasız cep telefonu görücüye çıktı.
Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, bataryasız cep telefonunu icat ederken, en modern hücresel iletişim araçlarında var olan, enerji açı basamağını ortadan kaldırdı.
Konuşmadaki küçük titreşimlerden fayda sağlayan bataryasız cep telefonu prototipinde, kullanıcı "aktarma" ve "dinleme" durumları arasında geçiş yapmak için bir butona basıyor.