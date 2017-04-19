% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
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HAYIR23.777.091 OY
Kuyruk yağı, koyunlarda bulunan omurganın sonunda kuyrukta biriken yağdır. Bu yağın kolesterol bakımından çok yoğun olduğu düşünülse de birçok dünya araştırma enstitülerinde genç yaşlarda tüketilmesi gereken bir gıda olduğu açıklanmıştır. İlerleyen yaşlarda yaşlılığın getirmiş olduğu eklem ağrılarını engelleyebileceği görülmüştür. Aynı zamanda kuyruk yağının içeriğinde omega asitleri oldukça yüksek miktarda vardır. Bu nedenle genç yaşlarda tüketen insanlarda kalp damar hastalıkları daha az görülür. Ayrıca ileri yaşlarda da ara ara tüketilmesi faydalıdır.
Yeni Akit
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