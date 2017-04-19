Balık yemeyenlere 'kuyruk yağı'

18 Nisan 2017 Salı 22:17

Kuyruk yağı, koyunlarda bulunan omurganın sonunda kuyrukta biriken yağdır. Bu yağın kolesterol bakımından çok yoğun olduğu düşünülse de birçok dünya araştırma enstitülerinde genç yaşlarda tüketilmesi gereken bir gıda olduğu açıklanmıştır. İlerleyen yaşlarda yaşlılığın getirmiş olduğu eklem ağrılarını engelleyebileceği görülmüştür. Aynı zamanda kuyruk yağının içeriğinde omega asitleri oldukça yüksek miktarda vardır. Bu nedenle genç yaşlarda tüketen insanlarda kalp damar hastalıkları daha az görülür. Ayrıca ileri yaşlarda da ara ara tüketilmesi faydalıdır.

