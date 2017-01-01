Azez'den ilk fotoğraflar geldi! YPG dağılıyor

Zeytin Dalı harekâtının üçüncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri doğudaki Azez'den Afrin'e operasyon başlattı, Anadolu Ajansı ilk fotoğrafları geçti. Böylece bölgenin güneyi dışında tüm cephelerden YPG'li teröristler kıskaca alınmış oldu. ÖSO güçleri ise Menbic'te teröristlerle çatışıyor. Menbic'ten Afrin'e takviye hedefleyen YPG'lilerin teröristlerin önü kesilecek.
Köşeye sıkışan terör örgütü YPG'nin ABD'den yardım isteyip Rusya'yı ihanetle suçladı. YPG sözcüsü, "Rusya’nın pozisyonu Afrin hava sahasını Türk savaş uçaklarına açtı" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, “Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini, birlikte çalışarak gidermeyi hedefliyoruz” dedi.
Hatay Hassa'daki Türk askerleri ve ÖSO kuvvetleri televizyonların canlı yayınında Suriye'ye geçti. Savaş uçakları ise Hatay sınırındaki Raco bölgesindeki terör mevzilerini bombardımana tutuyor.
Türkiye 11 köyü YPG'lilerden geri aldı, sınırda üç ayrı noktada harita değişti. İHA, Zeytin Dalı harekâtının ilk 48 saatinde Afrin'e doğru 7,5 kilometre içeri girildiğini bildiriyor.
Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, cephe hattından sıcak fotoğrafları dünyaya geçiyor. Fotoğraflardan birinde elindeki ekmeklerle gülümseyen bir asker dikkat çekerken, bir diğer karede Hatay Hassa'da onlarca boş tank mermisi var.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, görüşme sonrası "Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur ancak Kilis'te konuşlu askerlerimize taciz saldırıları olmuş ve bir askerimiz hafifşekilde yaralanmıştır" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini, birlikte çalışarak gidermeyi hedefliyoruz” dedi.
Dışişleri kaynakları, "Rusya ile genel anlayış birliği var. Rusya ile al-ver durumu yok" dedi. Kaynaklar, terör örgütlerine yönelik harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddiasını da yalanladı.
Burseya Dağı’na düzenlenen operasyonda 10 PKK’lının yakalandığı bildiriliyor. Bazı kaynaklar, Türk askeri ve ÖSO’nun dağın tamamını ele geçirdiğini ifade ediyor.
Anadolu Ajansı, Azez'den Afrin'e doğru operasyon başlatan Türk özel kuvvetler askerlerinin fotoğraflarını geçti.
Rusya'yı ihanetle suçlayan YPG'li teröristler, birlikte çalıştıkları ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyondan yardım istedi.