GOL YEME HASTALIĞI SÜRÜYORFenerbahçe kalesini gole kapatamıyor. Sarı-Lacivertliler, Osmanlıspor'un son dakika golüne engel olamazken, gol yeme serisi 11 maça yükseldi. Bu, 2004'ün ocak ile eylül ayları arasında gerçekleşen 12 maçlık serinin ardından en uzun süren periyot oldu.
TWITTER'DA TEPKİLER- İncirler oldu, Cehennem bile dondu, Fenerliler kanser yoluna baş koydu, Artık İstifa Et Aykut Kocaman
- Gerçekten seviyorsan bırak artık.
- Adamligina beyefendiliğine laf yok, ama hata bir kez yapılır. Gol yemediğimiz maç yok.....
- Alex'i küstürdükten sonra tekrar takımın başına gelmen başlı başına hataydı.İstifa da bir hizmettir!
- Biz artık sokaklar da , tribünler de sampiyonluk sevinci yasamak istiyoruz.
- Bundan sonra Fenerbahçe kimle oynuyor derlerse gençliğimle oynuyor diyeceğim.
- 2 haftadir göre göre golu yediren ileriye forvet alip topu ilerde tutacagina lig sonuncusuna karşı defans yaptıran #AykutKocamanİstifa
- Suni puan farkı, 9 olarak güncellendi
- Cehennem donana dek İstifa!
- Aykut Fenerbahçe Savunma Yapmaz Yaptırır Unutma
- İstediğimiz azıcık bir mutluluktu oda kursağımızda kaldı
- Fenerbahçeliler sezon sonuna kadar “ bu sene ligin tadı yok” moduna girmiştir
- Kendisinin 140 gollük rekorunu kıracak diye Alex'i yedek bırakıp takımdan gönderten, Fenerbahçe düşmanı #AykutKocamanİstifa
- Sen bizim KOCAMAN KABUSUMUZSUN.
- Senin iğrenç savunma futbolunu, kompleksli oyuncu tercihlerini ve gerçekleşmeyen öngörülerini görmek istemiyoruz!
- Derdi nedir Aykut'un, neden çıldırtır bizleri?
- Hayatında ilk kez korkma! Ve istifa et
- Suni hoca istemiyoruz. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe gibi oynatacak bir hoca istiyoruz.
- Fenerbahçe, ligin sonuncusuna karşı 1 gol atıp GERİ ÇEKİLMEZ.
- Biri gelse ben belli etmeden Fenerbahçe yi nasıl bitiririm dese senin kadar kötülük yapmaz