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Aykut Kocaman'a tepkiler çığ gibi büyüyor

  • Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe kötü gidişe 'dur' diyemedi!

  • Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın performansı tartışma konusu oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11 hafta itibarıyla 17 puan toplarken bu tablo ilginç bir istatistiği ortaya çıkardı.

  • Kanarya'nın son 6 sezonunda ilk 11 haftalar dikkate alındığında en kötü iki başlangıcı Kocaman'ın yapması dikkat çekti.

  • 2012-2013'te de aynı dönemde 19 puanda kalan Kocaman, diğer 4 hocanın gerisine düştü. 11 haftalık periyotlarda en başarılı hoca ise 2013-2014'te 28 puan toplayan Ersun Yanal.

  • İŞTE TABLO:2012-13 Aykut Kocaman 19, 2013-14 Ersun Yanal 28, 2014-15 İsmail Kartal 21, 2015-16 Vitor Pereira 24, 2016-17 Dick Advocaat 21, 2017-18 Aykut Kocaman 17.

  • GOL YEME HASTALIĞI SÜRÜYORFenerbahçe kalesini gole kapatamıyor. Sarı-Lacivertliler, Osmanlıspor'un son dakika golüne engel olamazken, gol yeme serisi 11 maça yükseldi. Bu, 2004'ün ocak ile eylül ayları arasında gerçekleşen 12 maçlık serinin ardından en uzun süren periyot oldu.

  • TWITTER'DA TEPKİLER- İncirler oldu, Cehennem bile dondu, Fenerliler kanser yoluna baş koydu, Artık İstifa Et Aykut Kocaman

  • - Gerçekten seviyorsan bırak artık.

  • - Adamligina beyefendiliğine laf yok, ama hata bir kez yapılır. Gol yemediğimiz maç yok.....

  • - Alex'i küstürdükten sonra tekrar takımın başına gelmen başlı başına hataydı.İstifa da bir hizmettir!

  • - Biz artık sokaklar da , tribünler de sampiyonluk sevinci yasamak istiyoruz.

  • - Bundan sonra Fenerbahçe kimle oynuyor derlerse gençliğimle oynuyor diyeceğim.

  • - 2 haftadir göre göre golu yediren ileriye forvet alip topu ilerde tutacagina lig sonuncusuna karşı defans yaptıran #AykutKocamanİstifa

  • - Suni puan farkı, 9 olarak güncellendi

  • - Cehennem donana dek İstifa!

  • - Aykut Fenerbahçe Savunma Yapmaz Yaptırır Unutma

  • - İstediğimiz azıcık bir mutluluktu oda kursağımızda kaldı

  • - Fenerbahçeliler sezon sonuna kadar “ bu sene ligin tadı yok” moduna girmiştir

  • - Kendisinin 140 gollük rekorunu kıracak diye Alex'i yedek bırakıp takımdan gönderten, Fenerbahçe düşmanı #AykutKocamanİstifa

  • - Sen bizim KOCAMAN KABUSUMUZSUN.

  • - Senin iğrenç savunma futbolunu, kompleksli oyuncu tercihlerini ve gerçekleşmeyen öngörülerini görmek istemiyoruz!

  • - Derdi nedir Aykut'un, neden çıldırtır bizleri?

  • - Hayatında ilk kez korkma! Ve istifa et

  • - Suni hoca istemiyoruz. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe gibi oynatacak bir hoca istiyoruz.

  • - Fenerbahçe, ligin sonuncusuna karşı 1 gol atıp GERİ ÇEKİLMEZ.

  • - Biri gelse ben belli etmeden Fenerbahçe yi nasıl bitiririm dese senin kadar kötülük yapmaz

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