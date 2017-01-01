Aykut Kocaman talimatı verdi! 'O golcüyü getirelim'
Teknik direktör Aykut Kocaman’ı takımın başına getiren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları büyük titizlikle sürdürülüyor...
Birçok transferin tamamlanması ve son noktaya gelmesinin ardından rota yavaş yavaş forvet hattına çevrildi.
Orta sahayı Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar’la takviye eden Kanarya, bu bölgedeki yaratıcı oyuncu eksikliğini büyük ölçüde giderirken, forvetteki rekabeti de arttırmak isteyen Aykut Kocaman'ın belirlediği adaylarda son durum şu şekilde:
LUCAS PEREZ: Geçen sezonun başında 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Deportivo’dan Arsenal’e giden 29 yaşındaki forvet, İngiltere’de istediği futbol ortamını bulamadı. Ada’da çıktığı 22 maçta 8 gol atıp 6 da asist yapan İspanyol forvete kiralama teklifi yapıldı. Fakat önceliği ülkesinden gelen tekliflere eren Perez’den son kararını vermesi bekleniyor.
VINCENT ABOUBAKAR: Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ın geçen sezon Porto’dan kiraladığı Vincent Aboubakar, özellikle ikinci devre harika bir çıkış yakalamıştı. 39 maçta 19 gol, 4 asistlik performans gösteren Kamerunlu, listeye dahil oldu. Yönetim, Ozan Tufan’ın transferinden kaynak yaratması halinde 25 yaşındaki yıldız için şartları zorlayabilir.
LUIZ ADRIANO: Uzun yıllardır gündeme geliyor. Fenerbahçe’nin Shakhtar Donetsk’te oynadığı dönemde de istediği Sambacı, Milan’ın ardından Spartak Moskova’da da beklentilerin çok altında kaldı. Fenerbahçe’nin Shakhtar Donetsk’te oynadığı dönemde de istediği Sambacı, Milan’ın ardından Spartak Moskova’da da beklentilerin çok altında kaldı.
ARI: Krasnodar’ın oyuncusu geçen sezonun ikinci yarısını Lokomotif Moskova’da kiralık geçirdi. Sarı-Lacivertli kurmayların geçtiğimiz günlerde durumunu öğrenmek için nabız yokladığı öğrenildi. Rus ekibinin satmaya sıcak baktığı 32 yaşındaki Brezilyalı forvet, düşük bir bedelle kadroya katılabilir.
ALVARO NEGREDO: Yönetim ilerleyen yaşı nedeniyle bu oyuncuya çekinceli yaklaşsa da listedeki en kaliteli isimlerden biri Negredo. İngiltere ve İspanya’da kendisini kanıtlayan 32 yaşındaki golcünün menajerine son durumu soruldu. Geçen sezon kiralık oynadığı Middlesbrough’da 39 maçta 10 gol atan İspanyol yıldızın Valencia ile 2019 senesine kadar sözleşmesi bulunuyor.
DOUMBİA: Fenerbahçe’nin birçok kez gündemine giren Seydou Doumbia, geçtiğimiz sezonu Basel’de kiralık geçirmiş ve başarılı olmuştu. Roma, kadroda düşünmediği 29 yaşındaki golcüyü yeniden kiralık göndermeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler, Doumbia için yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Fildişi Sahilli yıldız, Kanarya’ya imza atmaya hazır. Doumbia ile son görüşme yapılacak. Öte yandan Doumbia Trabzonspor'un da listesinde... (Habertürk)