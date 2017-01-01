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Aykut Kocaman neşteri vurdu! İşte gidecek isimler

  • Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe’de yaprak dökümü yaşanacak.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımda görmek istemediği oyuncuları belirledi. İşte gönderilecekler listesi...

  • Miroslav Stoch - Bir türlü dikiş tutturamayan Slovak yıldız Aykut Kocaman'ın da gözüne giremedi.

  • Aatif Chahechouhe - Geçen sezon da Trabzonspor'a gönderilmek istenen ama kendisi istemediği için takımda kalan Aatıf bu sezon Aykut Kocaman'ın kadrosunda yer almıyor...

  • Ertuğrul Taşkıran - Carlos Kameni transferinden sonra yedek kalmak istemediğini Aykut Kocaman ve yönetime ileten genç kaleci için gelecek teklifler değerlendirilecek.

  • Ozan Tufan - Mehmet Ekici'nin de gelmesiyle orta sahadaki yoğunluktan dolayı Ozan Tufan'a gelecek iyi bir teklif değerlendirilecek.

  • Gregory van der Wiel - Büyük umutlarla transfer edilen fakat son olarak başına gelen dolandırıcılık olaylarıyla daha çok gündeme gelen van der Wiel üstü çizilen isimlerden...

  • Yigithan Güveli - Fenerbahçe'nin 1998 doğumlu stoperi bu alandaki forma savaşında kendine şans bulamayacağı için bir başka takıma kiralık gönderilecek.

  • Ramazan Civelek - Orta sahanın genç ismi kiralık gönderilecek.

  • Beykan Şimşek - Geçen sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Beykan Şimşek, Aykut Kocaman döneminde de kiralık gönderilecek.

  • Berkay Can Degirmencioglu - Geçtiğimiz sezonu Şanlıurfaspor'da kiralık geçiren stoper Berkay Can bu sezonda da kiralık gönderilecek.