Aykut Kocaman neşteri vurdu! İşte gidecek isimler
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe’de yaprak dökümü yaşanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımda görmek istemediği oyuncuları belirledi. İşte gönderilecekler listesi...
Miroslav Stoch - Bir türlü dikiş tutturamayan Slovak yıldız Aykut Kocaman'ın da gözüne giremedi.
Aatif Chahechouhe - Geçen sezon da Trabzonspor'a gönderilmek istenen ama kendisi istemediği için takımda kalan Aatıf bu sezon Aykut Kocaman'ın kadrosunda yer almıyor...
Ertuğrul Taşkıran - Carlos Kameni transferinden sonra yedek kalmak istemediğini Aykut Kocaman ve yönetime ileten genç kaleci için gelecek teklifler değerlendirilecek.
Ozan Tufan - Mehmet Ekici'nin de gelmesiyle orta sahadaki yoğunluktan dolayı Ozan Tufan'a gelecek iyi bir teklif değerlendirilecek.
Gregory van der Wiel - Büyük umutlarla transfer edilen fakat son olarak başına gelen dolandırıcılık olaylarıyla daha çok gündeme gelen van der Wiel üstü çizilen isimlerden...
Yigithan Güveli - Fenerbahçe'nin 1998 doğumlu stoperi bu alandaki forma savaşında kendine şans bulamayacağı için bir başka takıma kiralık gönderilecek.
Ramazan Civelek - Orta sahanın genç ismi kiralık gönderilecek.
Beykan Şimşek - Geçen sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Beykan Şimşek, Aykut Kocaman döneminde de kiralık gönderilecek.
Berkay Can Degirmencioglu - Geçtiğimiz sezonu Şanlıurfaspor'da kiralık geçiren stoper Berkay Can bu sezonda da kiralık gönderilecek.