Ayak kararması nasıl geçer?

Ayaklarımızda gerek ayakkabıdan, gerek çevresel faktörlerden dolayı kararmalar meydana gelebilir. Peki bu kararmalar nasıl geçirilir? İşte ayak kararmasını geçirecek yöntemler...
Limon - Limon suyu ayak kararmasını geçirme yöntemlerinden birisidir aynı zamanda koyu renk ciltleri ağartıcı doğal bir maddedir. Genellikle ölü hücreler cilt üzerinde koyu bir tabaka oluşturur. Kararmış ayakların rengini açmak için bir adet limonu ikiye bölün ve böldüğünüz limon ile ayaklarınızın kararmış kısımlarına bir süre masaj yapın. Sonra ayağınızı bu şekilde 5 dakika bekletin ve temiz su ile yıkayın. Daha sonra nemlendirici kreminizi sürün. Limonun yapısı sayesinde ölü hücreler giderilir ve ten rengi açılır. Limon ile ayak kararmasını geçirme yönteminde özellikle yeşil limon kullanılmalıdır.
Zerdeçal ve mısır unu - Mısır unu, evde güvenle cilt bakımınınızda kullanabileceğiniz maddelerdendir. 1 tatlı kaşığızerdeçal tozu ile 1 tatlı kaşığı mısır ununu karıştırın. Bu karışıma 1 yemek kaşığı yoğurt ve birkaç damla limon suyu ekleyip hamur oluşturun. Bu hamuru ayaklarınızın kararmış yerlerine sürüp 15 dakika bekleyin. Ardından ılık suyla durulayın ve nemlendiricinizi sürün.
Susam tohumu yağı - Aktarlardan hazır halde bulabileceğiniz susam tohumunun yağı da ayak kararmasını geçirme yöntemlerinden birisidir. Ayaklarınız çok fazla nemsiz kaldığında susam tohumu yağı kullanabilirsiniz. Bunun için susam tohumunun yağını benmari usulü ısıtıp da ayaklarınıza ılık halde iken masaj yaptığınızda ölü deriyi atarak cildinizi temizler ve siyahlaşmaların giderilmesini sağlar.
Yoğurtve badem - Ayak kararmalarının tedavisinde kullanılan yöntemlerinden biri de yoğurt ve badem karışımıdır. Aynı zamanda cilt rengini açmada kullanılan yöntemlerden birisidir. Kararmayı geçirmek için 10 adet bademi ezerek toz haline getirin ve 2 kaşık yoğurt ile iyice karıştırın. Yaptığınız yoğurt ve badem karışımı ayağınızdaki kararmış bölgelere sürün ve ıslatılmış parmağınız ile 15 dakika bölgeye masaj yaparak uygulayın. Sonrasında ise ılık su ile karışımı cildinizden temizleyin. Karamayı hafifletmeye yardımcı olacaktır.
Beyaz sirke - Sirke, birçok cilt sorununda kullanılan bir yöntemdir. Ayak kararmasını geçirmek için de kullanılır. Pedikür solüsyonun içine bir kaç damla beyaz sirke ekleyin. Evde pedikür sıcak su, limon suyu, gliserin, tuz ve sirke ile yapılabilir. Yaptığınız bu karışımı ayağınızdaki kararmış olan yerlere sürün. Bu sayede hem ayağınız yumuşayacak hem de ayağınızdaki kararmalar zamanla beyazlaşacaktır. Gliserin cildi yumuşatır, nemli tutar, limon ve tuz ise cilde peeling etkisi yapar ve ölü derinin temizlenmesine sebep olur.
Hindistan cevizi suyu - Ayak kararmasını geçirme yöntemlerinden bir diğeri de hindistan cevizi suyudur. Özellikle ayaklarınız güneşten dolayı karardıysa, hindistan cevizi suyu ile masaj yapabilirsiniz. Ayrıca güneş yanıklarınlarından kurtulmak için de en etkili yollardandır. Banyo yapmadan önce 10-15 dakika boyunca hindistan cevizi su ile ayaklarınıza masaj yapın. Bu sayede ayağınızdaki kararmalar zamanla geçecektir.