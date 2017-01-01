Ayağınıza limon sürerseniz...

Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması kişilerin çeşitli hastalılara yakalanmasına engel olur.
Peki bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntemi deneyenler grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan bir günde kurtulduklarını söylüyorlar.
İşte o yöntem…
Malzemeler - Bir adet limon - Bir miktar kaya tuzu
Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ekleyin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğu için ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulamalısınız.