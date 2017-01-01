Avokadonun bilinmeyen faydaları
Türk mutfağına yeni giren avokadonun kanseri önlemekten saçların gürleşmesine kadar birçok yararı var.
Avokado göz sağlığı açısından çok önemli olan lutein ve zeaksantin içerir. Ayrıca yaşa bağlı görme bozukluklarına da iyi gelir.
Avokado magnezyum ve potasyum açısından son derece zengindir. Bu iki madde kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyonu engeller.
Avokadonun içinde bulunan A, C ve D vitaminleri cildin sağlığını koruyarak sıkılaşmasını sağlar.
Folik asit içeren gıdalar depresyon riskini azaltmaktadır. Avokadonun içinde bulunan folik asit mutluluk hormonu salgılamasını sağlayarak depresyonu engeller.
Avokado saçlarınızın dökülmesini engelleyerek güçlenmesini sağlar.
Gerekli ölçüde avokado tüketmek kolesterolü sağlıklı seviyede tutmaya yardımcı olabilir.
Avokado yüksek besin değeri içerir ve tok tutma özelliği ile kilo vermeye yardımcı olur.
Yapılan birçok araştırmada avokadonun kanseri engellediği ortaya çıkmıştır.
Avokado doğal lif içerir ve kabızlık gibi sorunların oluşmasını engeller.