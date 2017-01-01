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Avokadonun bilinmeyen faydaları

  • Türk mutfağına yeni giren avokadonun kanseri önlemekten saçların gürleşmesine kadar birçok yararı var.

  • Avokado göz sağlığı açısından çok önemli olan lutein ve zeaksantin içerir. Ayrıca yaşa bağlı görme bozukluklarına da iyi gelir.

  • Avokado magnezyum ve potasyum açısından son derece zengindir. Bu iki madde kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyonu engeller.

  • Avokadonun içinde bulunan A, C ve D vitaminleri cildin sağlığını koruyarak sıkılaşmasını sağlar.

  • Folik asit içeren gıdalar depresyon riskini azaltmaktadır. Avokadonun içinde bulunan folik asit mutluluk hormonu salgılamasını sağlayarak depresyonu engeller.

  • Avokado saçlarınızın dökülmesini engelleyerek güçlenmesini sağlar.

  • Gerekli ölçüde avokado tüketmek kolesterolü sağlıklı seviyede tutmaya yardımcı olabilir.

  • Avokado yüksek besin değeri içerir ve tok tutma özelliği ile kilo vermeye yardımcı olur.

  • Yapılan birçok araştırmada avokadonun kanseri engellediği ortaya çıkmıştır.

  • Avokado doğal lif içerir ve kabızlık gibi sorunların oluşmasını engeller.

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