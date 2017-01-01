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Avcılar dikkat! İşte sıra dışı balık avlama taktiği...

  • Yaptığı düzeneği Youtube kanalından takipçileriyle paylaşan genç adam, uyguladığı sıra dışı yöntemi aşama aşama kaydetti.

  • İşte o sıra dışı balık avlama yöntemi...

Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’

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