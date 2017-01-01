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İslam
Avcılar dikkat! İşte sıra dışı balık avlama taktiği...
Yaptığı düzeneği Youtube kanalından takipçileriyle paylaşan genç adam, uyguladığı sıra dışı yöntemi aşama aşama kaydetti.
İşte o sıra dışı balık avlama yöntemi...
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