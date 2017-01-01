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İslam
Atatürk Havalimanı'nda kaçak kürk yakalandı
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda yaptıkları çalışmada Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen kürk yapımında kullanılan Çinçila ve astragan derisi ile vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.
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