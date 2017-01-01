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Arda Turan'dan ilginç hareket! Ayrılık sinyali mi?

  • Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

  • Uluslararası Şampiyonlar Kupası ABD ayağında çıktığı 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Katalan ekibi, turnuvayı şampiyon tamamladı.

  • 73. dakikada Neymar'ın yerine oyuna dahil olan Arda Turan'ın maç sonundaki zafer karesinde yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı.

  • İşte Arda'nın uzaktan bakıp dahil olmadığı o kare...