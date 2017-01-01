Arda Turan'dan ilginç hareket! Ayrılık sinyali mi?
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası ABD ayağında çıktığı 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Katalan ekibi, turnuvayı şampiyon tamamladı.
73. dakikada Neymar'ın yerine oyuna dahil olan Arda Turan'ın maç sonundaki zafer karesinde yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı.
İşte Arda'nın uzaktan bakıp dahil olmadığı o kare...