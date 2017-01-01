Arabanın çarpıp kaçtığı annenin karnından çıktı
Avustralya’da hızla giden bir aracın çarptığı kanguru yolda yatıyordu ve onu görüp yardım çağırdıklarında ölümle burun burunaydı.
Hayvan kurtarma ekipleri olay yerine gelip müdahale edene kadar çok geç olmuştu. İhmalkarlık bir cana daha mal olmuştu.
Umudun tükenmeye başladığı noktada bende buradayım diyen cılız ve pembe bir el göründü.
Kangurunun kesesindeki henüz birkaç aylık olan yavruyu eğer fark etmeselerdi, o da karıncalar ve diğer doğal etmenler yüzünden kısa zamanda hayatını kaybedebilirdi.
Onları bulan Fraser isimli görevli, minik kanguruya Dawson ismini verdi ve daha önce kurtardıkları, ondan birkaç ay daha büyük olan diğer yavru kangurunun (Nelson) yanına koydu.
Temizliğinden her türlü bakımına kadar ilgilenen Fraser,bebekleri 2 yaşına kadar büyütüp, tekrar onları doğaya salacak.