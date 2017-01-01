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Arabanın çarpıp kaçtığı annenin karnından çıktı

  • Avustralya’da hızla giden bir aracın çarptığı kanguru yolda yatıyordu ve onu görüp yardım çağırdıklarında ölümle burun burunaydı.

  • Hayvan kurtarma ekipleri olay yerine gelip müdahale edene kadar çok geç olmuştu. İhmalkarlık bir cana daha mal olmuştu.

  • Umudun tükenmeye başladığı noktada bende buradayım diyen cılız ve pembe bir el göründü.

  • Kangurunun kesesindeki henüz birkaç aylık olan yavruyu eğer fark etmeselerdi, o da karıncalar ve diğer doğal etmenler yüzünden kısa zamanda hayatını kaybedebilirdi.

  • Onları bulan Fraser isimli görevli, minik kanguruya Dawson ismini verdi ve daha önce kurtardıkları, ondan birkaç ay daha büyük olan diğer yavru kangurunun (Nelson) yanına koydu.

  • Temizliğinden her türlü bakımına kadar ilgilenen Fraser,bebekleri 2 yaşına kadar büyütüp, tekrar onları doğaya salacak.